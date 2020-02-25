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Памятник Защитнику Отечества открыли в Орловской области

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На территории братского воинского захоронения в Болхове (Орловская область) установили памятник Защитнику Отечества. Монумент станет центром мемориального комплекса.

Памятник был установлен в рамках нацпроекта «Культура». Бронзовая композиция представляет образ коленопреклоненного офицера с Боевым Знаменем 76-й гвардейской стрелковой дивизии, которая штурмовала Болхов в 1943 году. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Бронзовую фигуру создал скульптор Константин Чернявский по проекту советника председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского. Памятник был открыт в торжественной обстановке, перед ним зажгли Вечный огонь. Также губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ранее сообщалось, что в Липецке изготовят и установят памятный знак «Пограничникам всех поколений». Он появится рядом с городском дворцом молодежи «Октябрь».

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