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Солист «Океана Эльзы» покинул Верховную раду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил о сложении своих депутатских полномочий. Об этом 25 февраля сообщает «Свободная пресса».

По словам исполнителя, нынешний состав украинского парламента не выполнил своего главного назначения — «создавать видение Украины как современного европейского государства».

По словам Вакарчука, вместо того чтобы работать на благо страны, политики участвуют в межпартийных и внутрипартийных спорах, чем «деморализуют общество внутри страны и подрывают ее авторитет снаружи», пишет НСН.

Кроме того, экс-парламентарий сообщил, что возвращается к активной общественной деятельности, чтобы, «сжав зубы», действовать, отмечает телеканал «360».

В мае 2019 года сообщалось, что украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» будет участвовать в выборах в Верховную раду. В июле 2019 года Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

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