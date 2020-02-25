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Семилетняя девочка погибла в ДТП в Рязанской области

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В Рязанской области семилетняя девочка получила смертельные травмы в результате столкновения двух автомобилей. Трое взрослых доставлены в больницу.

Авария произошла на автодороге Шацк–Сасово на территории Сасовского района. По данным ГИБДД, житель Рязани, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную скорость, и машина выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Девочка, находившаяся в автомобиле BMW, получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу. Кроме того, пострадали водитель и пассажирка BMW, а также 31-летняя пассажирка Volkswagen.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области Renault Logan загорелся после столкновения с бетонной стеной. 60-летний водитель не справился с управлением, мужчина погиб.

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