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Лавров назвал капитуляцией разговоры о перемирии с террористами в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал капитуляцией перед террористами разговоры о заключении перемирия с боевиками в сирийском Идлибе. Такое мнение он высказал во вторник, 25 февраля, во время выступления на Совете ООН по правам человека.

«В позиции некоторых наших коллег — вольно или невольно — преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок. Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

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По мнению министра, подобные действия являются не заботой о правах человека, а «капитуляцией перед террористами» и поощрением их деятельности, что нарушает универсальные конвенции и множество резолюций Совбеза ООН.

Ранее 25 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает встретиться cо своим российским коллегой Владимиром Путиным лицом к лицу 5 марта для обсуждения ситуации в Идлибе. 21 февраля он назвал происходящее в регионе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Эрдоган также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса. По словам турецкого лидера, в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием Путина.

19 февраля турецкий лидер заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаке на мирное население в Сирии. Россия эту информацию опровергала, отмечая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население страны.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.

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