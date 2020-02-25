Путин выразил соболезнования родным и близким Язова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова. Соответствующая телеграмма опубликована 25 февраля на сайте Кремля.

«Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что Язов достойно прошел «тяжелейшие испытания» Великой Отечественной войны, после которой посвятил свою жизнь развитию армии, укреплению безопасности страны и ее обороноспособности. Его верность присяге и офицерскому долгу, а также высокие профессиональные и личные качества снискали ему «бесспорный авторитет и уважение», отметил глава государства.

Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался в Москве 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Язов родился в 1924 году в тогда еще Омской губернии в крестьянской семье, сообщает телеканал «360». В 1941 году добровольно вступил в Красную армию, не успев окончить среднюю школу. В июне 1942 года окончил Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике, блокаде Курляндской группировки германских войск. За подвиги был награжден орденом Красной Звезды, а после войны продолжил службу.

В январе 1987 года Язов занял должность заместителя министра обороны СССР по кадрам, а в мае того же года возглавил ведомство. В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев присвоил ему звание маршала Советского Союза. Это стало последним присвоением такого звания в истории СССР. В августе 1991 года Язов ушел в отставку.