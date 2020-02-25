Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта

На ВДНХ продлили работу катка до 9 марта. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Желающие еще успеют прокатиться на коньках по Центральной аллее. По будням каток будет работать с 11:00 до 23:00, а по выходным и праздникам — с 10:00 до 23:00, пишет «Москва 24».

Во время зимнего сезона, который стартовал в столичных парках 22 ноября, на катке проводятся различные мероприятия. Так, гости выставки встретили на катке Новый год, отпраздновали День всех влюбленных, Всероссийский день хоккея, Всемирный день The Beatles, а также поучаствовали в мастер-классах, экскурсиях, концертах, флешмобах и благотворительных акциях. В частности, с 31 декабря по 8 января каток посетили 150 тыс. человек.

Как напоминает REGNUM, каток на ВДНХ является самым большим в Европе. Его площадь — 53 тыс. кв. м, площадь искусственного ледового покрытия достигает 20,5 тыс. кв. м. Периметр катка составляет 1,6 км — его можно объехать за четверть часа.