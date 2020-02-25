Проект «Строки войны… Строки Победы…» запустили в Хабаровском крае

В Ванинском районе Хабаровского края запустили литературный проект «Строки войны… Строки Победы…». Он стартовал за 75 дней до 9 Мая.

Каждый день, вплоть до 9 Мая, в местных социальных сетях и пабликах будут публиковаться видеоролики, в которых жители района читают стихотворения о войне. Всего должно прозвучать 75 литературных произведений.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», цель проекта — напомнить о самых трагичных годах ХХ века через поэзию военных лет.

Стихи прочитают представители местных властей, директора предприятий, работники культуры, ветераны и волонтеры. Они самостоятельно выберут стихотворения.

Первый ролик записала председатель собрания депутатов Ванинского района Юлия Корольчук. Она прочитала стихотворение Константина Симонова «Жди меня».