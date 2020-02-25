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Мужчина погиб в сгоревшей после ДТП машине в Пензенской области

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В Пензенской области иномарка загорелась после столкновения с бетонной стеной. Водитель автомобиля погиб.

Авария произошла на улице Осипенко в Кузнецке. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в бетонную стену. После ДТП иномарка загорелась, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Сотрудники МЧС извлекли из сгоревшей машины тело погибшего водителя. По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают о соблюдении правил дорожного движения и рекомендуют не совершать на дороге резких маневров, чтобы избежать заносов во время гололедицы.

Ранее сообщалось, что на трассе в Башкортостане из-за плохой видимости зафиксировано 10 ДТП с участием более 30 транспортных средств.

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