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Путин встретится с главой Северной Осетии

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин встретится с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым, сообщил пресс-секретарь главы государства 25 февраля Дмитрий Песков.

«Встреча с главой Северной Осетии — Алании Битаровым. Вячеслав Битаров сегодня будет у президента», — цитирует его «РИА Новости».

Песков добавил, что во вторник у президента также состоится ряд непубличных мероприятий.

Вячеслав Битаров был избран на должность главы Северной Осетии в сентябре 2016 года. До этого с февраля 2016 года он занимал должность врио руководителя республики после смерти Тамерлана Агузарова.

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