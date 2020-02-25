Детскую хоккейную команду госпитализировали на Урале после посещения кафе

В городе Карпинск (Свердловская область) в больницу госпитализированы 13 спортсменов из детско-юношеской команды по хоккею с мячом из Нижнего Тагила. Дети в возрасте 10–11 лет прибыли в город на соревнования и были доставлены в медучреждение после посещения кафе.

«Прокуратура Карпинска организовала проверку в связи с госпитализацией членов детско-юношеской хоккейной команды из Нижнего Тагила», — сообщила ИА «Ура.ру» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Специалисты Роспотребнадзора изучают продукты, образцы приготовленных блюд, а также пищеблок в столовой местного предприятия и в кафе.

Юные спортсмены прибыли в Карпинск 22 февраля. Их поселили в гостиницу «Урал», кормили детей в местной столовой. Также команда побывала в кафе на улице Мира. 24 февраля дети были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции.

Ранее в феврале 16-летний школьник отравился аммиаком после похода в один из московских ресторанов быстрого питания. Отец подростка отказался от проверки данного инцидента правоохранительными органами.