Три человека пострадали при обрушении балкона в Ростове

В Ростове-на-Дону балкон жилого дома обрушился с находившимися на нем людьми. Трое пострадавших доставлены в больницу.

Инцидент произошел в переулке Семашко. Балкон на втором этаже обрушился, когда на нем находились три человека. У пострадавших выявили переломы и ссадины, сообщает RostovGazeta.

Здание было признано аварийным в 2011 году. Участок под домом изъяли под муниципальные нужды. Согласно планам, здание должны снести.

По факту произошедшего следственные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Томске частично обрушилась кровля многоквартирного дома. Здание было построено в 1962 году, его не раз капитально ремонтировали. Остальные инженерные конструкции не пострадали.