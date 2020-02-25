Прямой эфир

Три человека пострадали при обрушении балкона в Ростове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростове-на-Дону балкон жилого дома обрушился с находившимися на нем людьми. Трое пострадавших доставлены в больницу.

Инцидент произошел в переулке Семашко. Балкон на втором этаже обрушился, когда на нем находились три человека. У пострадавших выявили переломы и ссадины, сообщает RostovGazeta.

Здание было признано аварийным в 2011 году. Участок под домом изъяли под муниципальные нужды. Согласно планам, здание должны снести.

По факту произошедшего следственные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Томске частично обрушилась кровля многоквартирного дома. Здание было построено в 1962 году, его не раз капитально ремонтировали. Остальные инженерные конструкции не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пешеходный мост обрушился из-за сильного ветра в карельской деревне
Крыша многоквартирного дома частично обрушилась в Коми

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020