Три человека пострадали при обрушении балкона в Ростове
В Ростове-на-Дону балкон жилого дома обрушился с находившимися на нем людьми. Трое пострадавших доставлены в больницу.
Инцидент произошел в переулке Семашко. Балкон на втором этаже обрушился, когда на нем находились три человека. У пострадавших выявили переломы и ссадины, сообщает RostovGazeta.
Здание было признано аварийным в 2011 году. Участок под домом изъяли под муниципальные нужды. Согласно планам, здание должны снести.
По факту произошедшего следственные органы начали проверку.
Ранее сообщалось, что в Томске частично обрушилась кровля многоквартирного дома. Здание было построено в 1962 году, его не раз капитально ремонтировали. Остальные инженерные конструкции не пострадали.