Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Липецке

В Липецке столкнулись два легковых автомобиля. Погибли два человека, еще трое получили различные травмы, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла 21 февраля на Асфальтной улице. По данным ведомства, столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 61-летнего мужчины и Opel, которым управлял 24-летний водитель, пишет GOROD48.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины-пассажирки, которые находились в отечественной легковушке. Различные травмы получили оба водителя, а также еще один пассажир «ВАЗа».

За прошедшие четыре дня на дорогах Липецкой области произошло 17 ДТП, в которых трое погибли и 24 пострадали. Кроме того, зафиксировано 110 случаев механического столкновения автомобилей без пострадавших.