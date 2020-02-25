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В Амурской области с рельс сошли 18 вагонов с углем

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Фото: МЧС РФ
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В Амурской области с рельс сошли 18 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ во вторник, 25 февраля.

Инцидент произошел на перегоне Тоннельный–Кундур в Архаринском районе. Отмечается, что в вагонах был уголь. Пострадавших нет, материальный ущерб произошедшего устанавливается.

«По факту схода вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сказано в сообщении.

После проверки будет вынесено процессуальное решение.

13 февраля семь полувагонов с углем сошли с железной дороги на перегоне Сегачама–Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области.

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