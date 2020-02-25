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Первый частный бизнес-парк создали в Воронежской области

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В Семилуках Воронежской области появился частный бизнес-парк «Мастерград». По словам автора проекта, предпринимателя Эдуарда Толоконникова, офисное здание полностью заполнено резидентами.

«Идея очень простая: среда определяет сознание, следовательно, и предпринимательская среда определяет предпринимательское сознание. Сам бизнесмен зачастую не в состоянии создать себе комфортные условия — у него нет времени, денег, знаний и прочего», — рассказал Толоконников ИА «Абирег».

Он подчеркнул, что там будут решены все болезненные инфраструктурные вопросы. По его расчетам, примерно за шесть лет весь проект окупится. Общий объем инвестиций на сегодняшний день составляет около 120 млн рублей.

Местная администрация одобрила создание частного бизнес-парка. «Мы думаем, что резиденты оценят расположение в близости от областного центра и поддержат проект, который позволит в перспективе увеличить число предпринимателей в Семилукском районе», — прокомментировал глава местной администрации Геннадий Швырков. Идея проекта также понравилась администрации Нововоронежского района региона.

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