Байкерский квартирник проведут в Благовещенске

В Благовещенске мотоциклисты соберут гостей в молодежной библиотеке имени Чехова. Участники мотоклуба Blagbike MC расскажут пришедшим о своих увлечениях — мотоциклах и парапланах. Мероприятие запланировано на 27 февраля.

Как рассказали Амурской службе новостей сотрудники библиотеки, обычно квартирники бывают музыкальными и поэтическими. Они решили выйти за рамки стереотипов и внести больше интерактива, общения и экстрима. Поэтому квартирник посвятят настоящему мужскому хобби.

На встрече ее участникам покажут экипировку мотоциклиста, расскажут о классификации этих транспортных средств и мотошлемов. Байкеры поведают историю возникновения клуба, покажут видеоролики и ответят на вопросы гостей.