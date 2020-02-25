Прямой эфир

Красноярской медведице нашли жениха из другого города

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белая медведица Аврора из «Роева ручья» в Красноярске «выйдет замуж» за своего сородича по кличке Балу из зоопарка в Ижевске. На время ее туда перевезут, а потом вернут обратно.

Как рассказали ИА KrasnoyarskMedia в «Роевом ручье», Аврора, которая живет там с 2010 года, почти всё это время находится с белым медведем Феликсом. Однако у них так и не получилось потомства.

Ее «жених» Балу живет в ижевском зоопарке с 2014 года. Тогда медвежонка нашли военные на Новой земле.

В Ижевск Аврору повезут в специальном автотрейлере в сопровождении сотрудника парка «Роев ручей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подстреленного краснокнижного орла спасли в Красноярском крае
В Приморье спасенная во время тайфуна медведица покалечила дрессировщицу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020