Крупные российские банки откажутся от бумажных договоров. Все документы о выдаче кредита, открытии счета или выпуске карты клиент будет получать и подписывать в электронном виде. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях. Как утверждают представители банков, нововведение упростит и ускорит обслуживание. Еще несколько плюсов — сокращение расхода бумаги и минимизация человеческого фактора. При этом эксперты опасаются, что потребитель к электронному документу будет относиться так же, как к лицензионному соглашению любой программы: пролистает, не читая, и согласится с условиями.