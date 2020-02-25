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Российские банки откажутся от бумажных договоров

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Крупные российские банки откажутся от бумажных договоров. Все документы о выдаче кредита, открытии счета или выпуске карты клиент будет получать и подписывать в электронном виде. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях. Как утверждают представители банков, нововведение упростит и ускорит обслуживание. Еще несколько плюсов — сокращение расхода бумаги и минимизация человеческого фактора. При этом эксперты опасаются, что потребитель к электронному документу будет относиться так же, как к лицензионному соглашению любой программы: пролистает, не читая, и согласится с условиями.

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