Приложения для предупреждения пожаров внедрят в работу МЧС Приангарья

В 2020 году МЧС Иркутской области начнет использовать в работе новые технологии. Речь идет о мобильных приложениях для предупреждения пожаров. Они рассчитаны как на граждан, так и на глав муниципальных образований.

Об этом стало известно на совещании по вопросам подготовки сил и средств Иркутской области к периоду паводков и пожароопасному сезону. Его провел глава МЧС Евгений Зиничев.

Также принято решение с 10 апреля запустить в работу комплект космического мониторинга севера региона и части соседней Якутии. В 2020 году в Иркутскую область поступят беспилотные устройства лесопожарного мониторинга повышенной проходимости с радиусом действия до 500 км.

Как пишет ИА IrkutskMedia, для ГУ МЧС Приангарья подготовка к пожароопасному сезону является одной из приоритетных задач. В ведомстве полагают, что основное условие подготовительного этапа — заблаговременное проведение мероприятий, которые должны снизить риски возникновения возгораний в черте населенных пунктов, природных пожаров и минимизировать их последствия.

Превентивные мероприятия проведут в районах Прибайкалья уже в ближайшее время. Всего же на территории Иркутской области расположено 1,545 тыс. населенных пунктов. Угрозе природных пожаров подвержено 486.