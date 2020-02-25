Продажу алкоголя запретят в местах проведения ЧМ по бенди в Иркутске

В Иркутске введут ограничения на продажу алкоголя. Это связано с проведением в городе чемпионата мира по хоккею с мячом. Запрет на продажу спиртных напитков будет действовать в местах проведения спортивных мероприятий и улицах, прилегающих к ним, в радиусе 100 м.

Как пишет ИА IrkutskMedia, речь идет о таких спортивных объектах, как Дворец спорта «Труд», стадионы «Зенит», «Рекорд», Ледовый дворец «Байкал». Игры группы А пройдут в Иркутске с 29 марта по 5 апреля.

Основным объектом для проведения соревнований станет Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал». Его сейчас активно строят. Это будет не только крытая ледовая арена с конькобежными дорожками, но и спортивный и хореографический залы, тренажерные залы, конференц-залы, раздевалки, тренерские и судейские комнаты и даже гостиница. Вместимость трибун составит 6 тыс. зрительских мест.

Ранее сообщалось, что к строительным работам подключились студенческие отряды.