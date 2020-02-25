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Зиничев посетил Иркутскую область

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Фото: МЧС РФ
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Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Иркутскую область, где провел совещание с правительством о готовности региона к паводкоопасному периоду. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 25 февраля 2020 года.

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В частности, вопросы касались подготовки техники для тушения лесных пожаров, а также возможности включения в резерв авиации МЧС России.

«Снижение количества происшествий в Иркутской области, как природных, так и техногенных, а также повышение уровня реагирования на них, должно стать результатом общей целенаправленной работы», — сказал Зиничев.

Затрагивая вопрос о готовности органов управления к ЧС в период весенних паводков, Зиничев подчеркнул, что необходимо проработать все возможные способы оповещения населения.

«Население должно знать реальную картину о складывающейся ситуации и иметь возможность заблаговременно принять решение по эвакуации и спасению имущества. В период весеннего половодья, летних паводков и в течение всего пожароопасного периода будет функционировать космомониторинг, который даст подробную информацию о детальном развитии ситуации для принятия необходимых мер», — подчеркнул он.

Зиничев отметил, что всё необходимое для этого оборудование Иркутская область получит уже этой весной.

20 февраля правительство РФ выделило более 3 млрд рублей на соцподдержку пострадавших от наводнения в Иркутской области. Средства направят как на восстановление жилья граждан, так и на возмещение расходов регионального правительства.

Паводок произошел в Иркутской области в конце июня прошлого года. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Чунский и Зиминский районы. Причиной паводка стали сильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.

В середине января 2020-го в Нижнеудинском районе открыли после ремонта школу, которая пострадала во время летнего ЧП.

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