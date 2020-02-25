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Спасших закопанного в снег ребенка врачей хотят наградить в Кандалакше

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В Мурманской области сотрудники Кандалакшской центральной районной больницы могут получить награды от властей за спасение 11-летнего мальчика, в отношении которого было совершено покушение на убийство. Соответствующее поручение дал глава региона Андрей Чибис.

Напомним, 21 февраля 15-летний подросток избил и пытался задушить ребенка, а затем закопал потерявшую сознание жертву в снегу. Пострадавшего госпитализировали с температурой тела 26 градусов.

«То, что он сейчас идет на поправку, — заслуга наших медицинских работников. Минздрав прошу дать предложения по наградам», — сказал губернатор Чибис.

Он призвал изучить эффективность работы всей системы на предмет работы с трудными подростками, передает ИА «Би-порт».

Ранее глава Кандалакши Михаил Павлов навестил в больнице выжившего мальчика и его маму, а также призвал местных жителей не устраивать травлю. Обвиняемый в покушении на убийство подросток был помещен под стражу на два месяца.

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