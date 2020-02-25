Таксист устроил массовое ДТП в Энгельсе

Вечером 24 февраля в Энгельсе Саратовской области таксист устроил массовую аварию. По данным Госавтоинспекции, около 23:30 у дома № 7/9 на Шуровой горе неизвестный человек за рулем неустановленного автомобиля врезался в припаркованные Opel Astra, Daewoo Matiz, Renault Duster, Volkswagen Polo и еще один Daewoo Matiz.

После этого виновник уехал, его ищут. Как пишут очевидцы в соцсетях, его автомобиль был оклеен символикой такси Uber, передает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее Саратовский областной суд оставил в силе приговор осужденному на шесть лет жителю Саратова, который сбил женщину, влетевшую в результате удара в салон троллейбуса через лобовое стекло. Установлено, что 23-летний мужчина, управлявший автомобиля Lada Priora в состоянии алкогольного опьянения, значительно превысил скорость.