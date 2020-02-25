Более 200 медиков из ЕАО отправят на повышение квалификации

Более 200 медицинских работников из ЕАО смогут в 2020 году повысить свою квалификацию. Обучение пройдет в рамках соглашения областного правительства с Дальневосточным государственным педагогическим университетом.

Это соглашение реализуется второй год подряд. За это время принят комплекс мер по ликвидации кадрового дефицита и повышению квалификации медработников ЕАО, пишет ИА EAOMedia.

Повышать знания в университет отправят, в том числе, анестезиологов-реаниматологов, врачей СМП, фармацевтов, провизоров, гериатров, Для них проведут обучающие семинары по онконастороженности, охране здоровья детей, организуют обучение по бережливым технологиям в здравоохранении.

С начала 2020 года профессорско-преподавательский состав ДВГМУ провел два выездных обучающих цикла для педиатров, провизоров и фармацевтов. Слушатели обоих циклов высоко оценили полученный от обучения эффект, отметили актуализацию знаний и возможность задать все накопившиеся вопросы преподавателям университета.