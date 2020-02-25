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В квартире в Москве из сейфа украли украшения и монеты на 1 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Московский предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий и монет царской эпохи из сейфа, который находился в его квартире. По оценкам экспертов, материальный ущерб составил более 1 млн рублей.

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Инцидент произошел на юго-западе столицы на улице Сходненской в доме №16. Заявление от индивидуального предпринимателя поступило 24 февраля. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи к замку входной двери.

«Похитил принадлежащие заявителю ювелирные изделия, 3 нумизматические монеты царской эпохи, наручные часы. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей», — сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД России во вторник, 25 февраля.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

20 февраля из сейфа в бытовке на юге Москвы неизвестный украл почти 3 млн рублей.

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