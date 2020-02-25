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Хабаровский суд оставил в СИЗО экс-главу департамента Минпромторга

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Суд Хабаровского края принял решение оставить под арестом бывшего главу Министерства промышленности и торговли России Владимира Потапкина. Он является фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли, связанных с компанией «Азия лес». Потапкин останется в СИЗО до 18 марта.

Таким образом, апелляция адвоката экс-чиновника на постановление районного суда Хабаровска не удовлетворена, сообщает ИА AmurMedia.

Следствие установило, что Потапкин с 2016 по 2019 год получил от главы «Азия лес» через посредника и счета организации взятку в размере более 78 млн рублей за возможность компании получать субсидии от министерства.

Потапкина задержали в июне 2019 года и доставили из Москвы в Хабаровск. Ранее в марте 2019 года дело возбудили в отношении возглавлявшего «Азия лес» Александра Пудовкина.

По тому же делу проходит и экс-главы правительства Хабаровского края Василий Шихалев, который курировал лесную промышленность региона с 2013 по 2018 год. По мнению следствия, он оказывал компании протекцию. Лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более 1 млрд рублей в виде субсидий и незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей.

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