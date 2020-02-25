Россиянин пропал во время подводной охоты в Индонезии

Житель Владивостока Александр Че пропал в районе Бали во время подводной охоты, сообщил «РИА Новости» во вторник, 25 февраля, президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

«Пропал наш товарищ на острове Нуса-Пенида в районе Бали. Вчера днем на подводной охоте на лодке с местным лодочником они вышли на опасный мыс, где есть коварные нисходящие течения. Он подстрелил большого тунца, передал связку буев лодочнику, сам нырнул второй раз к этому тунцу и больше не вынырнул», — приводит агентство его слова.

Анашкин также добавил, что веревка, которая связывала гарпун, была порвана, он подозревает, что Че сам ее перерезал, так как она выдерживает до 700 кг.

Лодочник искал россиянина еще три часа, а затем обратился в полицию. Местные правоохранительные органы подключили поисковые лодки.

«Сегодня поиски продолжаются, пока результатов нет. Александр — опытный пловец и подводный охотник, надеемся, что он где-то выплыл», — сказал Анашкин, отметив также, что к расследованию инцидента подключилось представительство МИД России во Владивостоке.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в турецком Сиде без вести пропал 25-летний гражданин России. Отмечалось, что он уехал в Турцию один и должен был вернуться домой 5 ноября, однако с начала месяца перестал выходить на связь. По словам его тети, ни полиция, ни туроператор не стали заниматься поисками, сославшись на то, что пропавший — не гражданин Турции.