Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на выставочном стенде

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Сербии в стране Аце Йовановича из-за размещения символики Крыма на российском стенде Международной туристической ярмарки в Белграде. Об этом на своем сайте сообщило украинское внешнеполитическое ведомство.

Украинские дипломаты выразили глубокую обеспокоенность из-за случившегося. В заявлении говорится, что внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Россией якобы оккупации Крыма на международной арене. Кроме того, послу передали требование не допускать в будущем подобных фактов в Сербии.

30 марта 2019 года президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Белград не может признать Крым частью России. По его словам, если бы так поступили сербские политики, им бы привели аналогию с Косово и сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимы и что у них больше нет права за него бороться.

5 декабря лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что Белград должен признать Крым российской территорией вопреки усиленному давлению США.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан (96,77%) высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали, обвинив Россию в оккупации своей территории. В свою очередь западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы.