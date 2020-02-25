Боксера Ковалева задержали в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде

Российский боксер Сергей Ковалев арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде.

По данным СМИ, автомобиль спортсмена патруль установил примерно в 2:00. Полицейский счел, что Ковалев пьян, и арестовал его.

Спустя несколько часов боксер был отпущен под подписку о невыезде.

Промоутер спортсмена Кэти Дува заявила, что она не знает об аресте.