Боксера Ковалева задержали в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде
Российский боксер Сергей Ковалев арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде.
По данным СМИ, автомобиль спортсмена патруль установил примерно в 2:00. Полицейский счел, что Ковалев пьян, и арестовал его.
Спустя несколько часов боксер был отпущен под подписку о невыезде.
Промоутер спортсмена Кэти Дува заявила, что она не знает об аресте.
Российский боксер Сергей Ковалев арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде.
По данным СМИ, автомобиль спортсмена патруль установил примерно в 2:00. Полицейский счел, что Ковалев пьян, и арестовал его.
Спустя несколько часов боксер был отпущен под подписку о невыезде.
Промоутер спортсмена Кэти Дува заявила, что она не знает об аресте.