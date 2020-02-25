Педиатров из Нальчика накажут за застолье вместо приема детей
Скандал в одной из детских поликлиник Нальчика. Врачи устроили чаепитие вместо того, чтобы принимать пациентов.
Видео сняла посетительница, которая пришла на прием вместе со своим ребенком, у которого поднялась температура.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Скандал в одной из детских поликлиник Нальчика. Врачи устроили чаепитие вместо того, чтобы принимать пациентов.
Видео сняла посетительница, которая пришла на прием вместе со своим ребенком, у которого поднялась температура.
Подробнее — в сюжете «Известий».