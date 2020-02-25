Названы три главные ошибки при переезде «лежачего полицейского»

В России водители в основном допускают три ошибки при преодолении «лежачих полицейских», которые часто приводят к негативным последствиям, пишет «Российская газета».

Первая и одна из самых главных — переезд ходом, не сбавляя скорости. В результате может быть повреждена ходовая часть автомобиля, а также есть угроза травм для водителя и пассажиров.

Не менее распространенной ошибкой является проезд «лежачего полицейского» с выжатой педалью тормоза. Подвеска нагружается, и удары по элементам шасси будут куда серьезнее, чем при разгруженной подвеске. В таком случае специалисты советуют тормозить плавно заранее или коротко ударить по педали тормоза перед самым препятствием.

И, наконец, третья ошибка — это попытка некоторых автомобилистов переехать «полицейского», смещая машину частично на обочину, чтобы коснуться препятствия лишь колесами одного борта. При такой езде у водителя появляется риск получить штраф за езду по обочине и поцарапать диски. Кроме того, такая езда не ослабляет нагрузку на подвеску.

Для правильного преодоления препятствия водителям советуют заранее сбросить скорость и переходить его плавно. Кроме того, допускается вариант проезда под углом. В этом случае колеса по очереди переезжают препятствие, и нагрузка на ходовую часть минимизируется. Важно убедиться, что отсутствуют помехи в виде пешеходов и соседних машин.

Согласно ГОСТУ (ГОСТ Р 52605-2006), «лежачие полицейские» могут быть двух видов: монолитные из асфальтобетона и сборно-разборные из высокопрочной резины и полимерных материалов. Установка таких препятствий разрешена только на участках дорог с искусственным освещением и обеспеченным водоотводом с проезжей части. Участок дорог, где установлен «лежачий полицейский», должен содержать предупреждающий знак 1.17 «Искусственная неровность», равно как дорожную разметку «шахматные квадратики».

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