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В ФБР заявили об участии России в «информационной конфронтации»

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Фото: Global Look Press/Maren Hennemuth/dpa
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Россия участвует в «информационной конфронтации», которая направлена на размывание границ между фактами и вымыслом, а также на подрыв веры граждан США в демократические институты. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил заместитель руководителя рабочей группы ФБР Дэвид Портер.

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По его словам, Москва хочет, чтобы американцы «разорвали себя на части».

«Основная задача — не создать конкретную версию правды, в размыть правду и возможность ее обнаружить, создать чувство, что никаким рассказам или источникам новостей верить нельзя», — цитирует Портера Associated Press.

Ранее в феврале The New York Times сообщила о закрытом брифинге для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США. На мероприятии представитель разведсообщества Шелби Пирсон предупредила о якобы новых попытках вмешательства России в президентские выборы США.

После этого CNN сообщила об отсутствии у американской разведки доказательств помощи Москвы президенту США Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах 2020 года.

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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