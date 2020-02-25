Прямой эфир

Карнавал в Бельгии вызвал скандал из-за изображения евреев

0
Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карнавал с 600-летней историей вызвал скандал в Бельгии из-за изображения евреев в традиционных карикатурных куклах, которые провозят на платформах по улицам бельгийского Алста в провинции Восточная Фландрия.

Отмечается, что жители (около 85 тыс. человек) каждый год делают куклы, которые изображают членов бельгийской королевской семьи, политиков и общественных деятелей, музыкантов и представителей разных общин.

Любовь и безумие в Венеции: что творилось на карнавале
Итальянский костюмированный праздник завершился российским балетом

Платформы сопровождают наряженные в костюмы горожане всех возрастов, танцующие под народную музыку и мировые хиты. Они угощают гостей пивом и конфетами. Шествие традиционно проходит в течение трех дней с 23 по 25 февраля.

Основное участие в карнавале принимают именно местные жители. Однако в этом году в ожидании провокационного события в Алст съехались съемочные группы ведущих телеканалов и множество журналистов.

Изображение хасидов и переодевание местных в одежды евреев-ортодоксов, сидящих на мешках с деньгами, было воспринято многими как неполиткорректное поведение «на грани дозволенного». При этом еще в 2019 году карнавал вызвал протесты еврейских организаций и исключение его из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Бельгийские СМИ разделились на два лагеря. Северные фламандские издания считают, что важно уметь посмеяться над собой, а франкоязычные газеты были возмущены поведением горожан и заявили, что мероприятие выставляет страну в невыгодном свете перед всем миром.

Как пишет «РИА Новости», с осуждением неполиткорректного поведения также выступила и премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, которая полагает, что компетентные власти должны выяснить, имело ли место нарушение закона.

Однако организаторы карнавала пока сдаваться не собираются и только расширяют список «жертв». В этом году его дополнили прославившаяся на весь мир активистка из Швеции Грета Тунберг, а также новый коронавирус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Всё могут короли: карнавал в Ницце посвящен Карлу Лагерфельду
Французы веселятся и вспоминают великого модельера
В странах Европы прошли карнавалы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020