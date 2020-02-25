Карнавал в Бельгии вызвал скандал из-за изображения евреев

Карнавал с 600-летней историей вызвал скандал в Бельгии из-за изображения евреев в традиционных карикатурных куклах, которые провозят на платформах по улицам бельгийского Алста в провинции Восточная Фландрия.

Отмечается, что жители (около 85 тыс. человек) каждый год делают куклы, которые изображают членов бельгийской королевской семьи, политиков и общественных деятелей, музыкантов и представителей разных общин.

Платформы сопровождают наряженные в костюмы горожане всех возрастов, танцующие под народную музыку и мировые хиты. Они угощают гостей пивом и конфетами. Шествие традиционно проходит в течение трех дней с 23 по 25 февраля.

Основное участие в карнавале принимают именно местные жители. Однако в этом году в ожидании провокационного события в Алст съехались съемочные группы ведущих телеканалов и множество журналистов.

Изображение хасидов и переодевание местных в одежды евреев-ортодоксов, сидящих на мешках с деньгами, было воспринято многими как неполиткорректное поведение «на грани дозволенного». При этом еще в 2019 году карнавал вызвал протесты еврейских организаций и исключение его из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Бельгийские СМИ разделились на два лагеря. Северные фламандские издания считают, что важно уметь посмеяться над собой, а франкоязычные газеты были возмущены поведением горожан и заявили, что мероприятие выставляет страну в невыгодном свете перед всем миром.

Как пишет «РИА Новости», с осуждением неполиткорректного поведения также выступила и премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, которая полагает, что компетентные власти должны выяснить, имело ли место нарушение закона.

Однако организаторы карнавала пока сдаваться не собираются и только расширяют список «жертв». В этом году его дополнили прославившаяся на весь мир активистка из Швеции Грета Тунберг, а также новый коронавирус COVID-19.