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СМИ узнали о намерении Джорджа Клуни купить «Малагу»

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Фото: Global Look Press/Andrea Panegrossi/Lapresse
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Американский актер Джордж Клуни рассматривает возможность приобретения испанского футбольного клуба «Малага», который выступает во втором дивизионе. Об этом сообщило издание A Bola.

По его данным, вопросами покупки акций «Малаги» заинтересовалась бизнес-группа из США, которая связана с Клуни. Однако детали переговоров не сообщаются.

Группа планирует купить акции владельца клуба Абдуллы Аль-Тани, который просит за них €100 млн. Из-за финансовых проблем в клубе было ранее введено внешнее управление.

«Малага» набрала 37 очков в 29 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Сегунды.

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