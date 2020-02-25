Бизнесмен Удодов рассказал о выплаченных 500 млн рублей налогов за 10 лет

Российский бизнесмен Александр Удодов в интервью «Известиям» рассказал, что только налогов как физическое лицо за последние 10 лет уплатил более 500 млн рублей.

Предприниматель подчеркнул, что все свои доходы декларировал в соответствии с законом. Также Удодов отметил, что готов прокомментировать и недвижимость своей семьи, понимая общественную значимость этого вопроса.

«На момент женитьбы супруга владела несколькими небольшими смежными земельными участками общей площадью 34 сотки в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретались участки в начале 2000-х за очень скромные по нынешним временам деньги. После свадьбы я подарил ей соседние участки площадью 90 соток с двумя строениями, которые приобрел еще в 2006 году», — рассказал бизнесмен.

Он добавил, что вся эта собственность задекларирована и, таким образом, известна всем желающим. «Поскольку речь идет о членах одной семьи, с точки зрения пользования эта территория по факту объединена», — пояснил предприниматель.

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