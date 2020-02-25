Прямой эфир

Бизнесмен Удодов рассказал о выплаченных 500 млн рублей налогов за 10 лет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский бизнесмен Александр Удодов в интервью «Известиям» рассказал, что только налогов как физическое лицо за последние 10 лет уплатил более 500 млн рублей.

Предприниматель подчеркнул, что все свои доходы декларировал в соответствии с законом. Также Удодов отметил, что готов прокомментировать и недвижимость своей семьи, понимая общественную значимость этого вопроса.

«На момент женитьбы супруга владела несколькими небольшими смежными земельными участками общей площадью 34 сотки в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретались участки в начале 2000-х за очень скромные по нынешним временам деньги. После свадьбы я подарил ей соседние участки площадью 90 соток с двумя строениями, которые приобрел еще в 2006 году», — рассказал бизнесмен.

Он добавил, что вся эта собственность задекларирована и, таким образом, известна всем желающим. «Поскольку речь идет о членах одной семьи, с точки зрения пользования эта территория по факту объединена», — пояснил предприниматель.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мой бизнес постоянно под увеличительным стеклом»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Силуанов назвал возможный срок обсуждения прогрессивной шкалы НДФЛ
Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ возросло на 6,6%
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020