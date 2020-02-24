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Защита Вайнштейна заявила о намерении обжаловать приговор

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна заявила о намерении обжаловать приговор. Об этом в понедельник, 24 февраля, пишет Reuters со ссылкой на главного адвоката Донну Ротунно.

«Мы однозначно будем обжаловать приговор. Борьба не окончена», — приводит агентство ее слова.

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При этом сам приговор пока не был оглашен.

Ранее 24 февраля присяжные признали голливудского продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе изнасиловании. Отмечалось, что за криминальные действия сексуального характера судья может назначить наказание от пяти до 25 лет тюрьмы, за изнасилование третьей степени — до четырех лет.

В 2017 году стало известно, что продюсер в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая помочь в карьерном росте. В домогательствах продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

В мае 2019 года сообщалось, что Вайнштейн предложил потерпевшим женщинам, кредиторам, бывшим членам руководства его компании и помощникам около $44 млн компенсации.

Судебное разбирательство по делу Вайнштейна началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января.

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