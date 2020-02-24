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Более 25% населения Севастополя проверились на ВИЧ-инфекцию

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В Севастополе за последние пять лет охват населения, которое обследуется на ВИЧ-инфекцию, увеличился в пять раз. Такие данные приводит городской департамент здравоохранения со ссылкой на главного врача городской инфекционной больницы Ингу Матяж.

«Более четверти жителей Севастополя в 2019 году прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию, — сообщает ведомство. — Новые случаи заболеваемости в прошлом году были выявлены у 335 человек». Всего, по официальным данным, в городе насчитывается около 2300 пациентов с ВИЧ-инфекцией, информирует онлайн-газета «Новый Севастополь».

Охват тестирования на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) ежегодно возрастает на 2 млн, в том числе и благодаря коммуникационным программам Минздрава РФ. Об этом 19 февраля заявила помощник главы ведомства Ляля Габбасова.

В России в настоящее время с ВИЧ живет более 1 млн человек, однако в федеральном регистре присутствуют данные только о 896 тыс. больных, из них антиретровирусную терапию получает чуть более 510 тыс. человек.

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