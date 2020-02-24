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Табун лошадей стал причиной смертельного ДТП в Башкирии

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Табун лошадей, который оказался на дороге в Башкирии, стал причиной смертельной аварии. Вечером 23 февраля близ села Аргитамак в Туймазинском районе водитель ВАЗ-2115 ехал по трассе.

Неожиданно перед машиной на проезжую часть выбежал целый табун лошадей. Не успев затормозить, мужчина сбил одну из них. Автомобилиста госпитализировали с тяжелыми травмами, он впал в кому и скончался в больнице. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Как сообщалось 16 февраля, рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес и там умерло от полученных травм. Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты.

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