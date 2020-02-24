В Калининграде прошел международный чемпионат по зимнему плаванию

В Калининграде собрались самые смелые и азартные спортсмены. В городе прошел международный чемпионат по зимнему плаванию. Спортсмены соревновались в ледяной воде и при ветре. Дистанция — от 25 до 450 м. Стиль плавания каждый выбирал сам — вольный, брасс и баттерфляй. Чемпионат проходил два дня. Участвовали спортсмены из России, Польши, Литвы, Латвии и Белоруссии.