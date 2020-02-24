Руководителя стройкомпании в Новосибирске осудили за обман дольщиков

В Новосибирске директор строительной компании получил три года колонии за обман 175 дольщиков на общую сумму свыше 490 млн рублей. С 2007 по 2014 год учредитель ЗАО «Скимс» заключал инвестиционные договоры с гражданами и юридическими лицами. Однако потерпевшие так и не дождались обещанных квартир в новостройках в Октябрьском районе.

Строительство велось лишь частично для создания видимости выполнения договоров, отмечает vn.ru. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств.

Еще в 2019 году на имущество обвиняемого стоимостью 52 млн рублей был наложен арест. Вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. К концу 2019 года количество обанкротившихся компаний достигло 508.