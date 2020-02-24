Способный достроить «Северный поток – 2» корабль сменил курс

Корабль «Академик Черский», который может участвовать в завершающем этапе строительства газопровода «Северный поток – 2», сменил курс и направился в сторону Шри-Ланки. Об этом говорят данные с портала по отслеживанию судов Marinetraffic в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что судно покинуло российский порт Находка на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура. Туда корабль должен был дойти 22 февраля.

Предположительно, в Коломбо «Академик Черский» прибудет 24 февраля.

Ранее, 18 февраля, в Министерстве энергетики заявили, что строительство «Северного потока-2» завершат в конце 2020 – начале 2021 года.

В декабре 2019 года ключевой субподрядчик «Северного потока — 2», швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работы по укладке труб для газопровода по дну Балтийского моря из-за введенных Вашингтоном санкций, которые прописаны в оборонном бюджете США. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2».

В России решили самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».