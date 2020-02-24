Два случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Омане

В Омане два человека заразились новым коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны в понедельник, 24 февраля.

«Мы хотели бы подтвердить, что два инфицированных гражданина находятся в стабильном состоянии и находятся на карантине дома», — цитирует сообщение минздрава издание Times of Oman.

Отмечается, что в оманском минздраве призвали граждан соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом и водой, а также придерживаться «здоровых привычек» во время кашля и чихания.

Ранее 24 февраля депутат меджлиса Ирана заявил о гибели 50 человек в иранском городе Кум в результате болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. По его словам, власти зафиксировали такое число умерших еще 13 февраля, в то время как первое официальное сообщение о смерти от коронавируса в Куме появилось 19 февраля.

Заместитель главы министерства здравоохранения Ирана опроверг заявления депутата. По его словам, число погибших от коронавируса составило 12 человек.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 24 февраля, от него погибли 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.