Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Об этом военачальник рассказал в эфире украинского телеканала ZIK в субботу, 22 февраля.

По словам Цителашвили, через главу грузинской диаспоры Звиада Кушиташвили Порошенко гарантировал ему безопасность при посещении Киева, если тот опровергнет факт обстрела протестующих. «И мне обещали хорошую, красивую жизнь», — подчеркнул экс-командир батальона «Аваза».

Ранее, 9 февраля, представители семей «Небесной сотни» (участников протестов на майдане, которые погибли при госперевороте) обратились к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому и выразили возмущение в связи с «реваншем диктатуры».

По их мнению, члены расформированного спецподразделения «Беркут» «не стесняются содеянного и решаются требовать от украинской власти проведения расследования».

Сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками. 20 февраля на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека.

Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович покинул страну. На смену ему пришел Петр Порошенко.