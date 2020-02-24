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На Маврикии запретили высадку прибывших из Италии пассажиров

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Фото: Depositphotos
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Власти Маврикия запретили высадку части пассажиров, прибывших на остров рейсом итальянской авиакомпании Alitalia. Об этом сообщило в понедельник, 24 февраля, агентство ANSA.

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Самолет разрешили покинуть только тем гражданам Италии, которые не проживают в областях, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Около 40 человек из Ломбардии и Венето остались на борту воздушного лайнера.

В координации с итальянским МИД Alitalia готовится к возвращению пассажиров на родину, хотя никто из них не заявлял о недомоганиях или симптомах вируса.

Ранее в понедельник стало известно о шести пациентах, скончавшихся в Италии от коронавируса. Всего в стране зафиксировано более 220 случаев инфицирования новым вирусом.

Днем ранее власти Венеции закрыли для туристов собор Сан-Марко. Также досрочно был завершен карнавал из-за опасения распространения коронавируса.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, болезнь распространилась в других странах. По состоянию на 24 февраля в Китае погибли от инфекции 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.

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