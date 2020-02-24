Непогода повлияла на работу аэропортов на Канарах

Около тысячи авиарейсов были отменены или перенаправлены в другие аэропорты из-за непогоды, пришедшей днем ранее на испанские Канарские острова. Об этом говорится в понедельник, 24 февраля, на странице в Twitter Государственного управления аэропортов (AENA) региона.

Причиной сбоя в отправлении и прибытии рейсов стали сильные порывы ветра и снижение видимости из-за пыльной бури, уточнили в ведомстве. На сайте AENA говорится о восстановлении работы аэропортов, но пассажирам и встречающим предложено отслеживать ситуацию и последние новости в Twitter организации.

Непогода внесла коррективы в планы около 120 тыс пассажиров. Ведомство рекомендует отслеживать статус рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее в феврале в Сети появилась видеозапись посадки самолета Airbus A380 авиакомпании Etihad в условиях экстремально сильного ветра в аэропорту Лондона Хитроу. Причиной стал обрушившийся на Великобританию шторм Dennis.