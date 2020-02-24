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В Бельгии нашли альбом со снимками знаменитостей

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В бельгийском благотворительном магазине нашли альбом 1990-х годов с двумя сотнями фотографий голливудских звезд — Николасом Кейджем, Анжелиной Джоли, Антонио Бандерасом, Томом Хэнксом, Брюсом Уиллисом, Мэри-Кейт и Эшли Олсен. На каждом снимке вместе с артистами — одна и та же женщина. Оказалось, это журналистка Мария Снейс-Лэглер. На одной из карточек виден ее бейджик, на нем написано: «член Ассоциации иностранной прессы в Голливуде». По долгу службы женщина посещала все престижные фестивали и кинопоказы, где и фотографировалась со звездами. А после с большой любовью оформляла альбом — снимки в нём аккуратно разложены, а на обложке — розовые цветы. Сотрудники бельгийского магазина узнали, что журналистка умерла в 2016 году, но нашли её дочь в Калифорнии и планируют передать ей коллекцию.

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