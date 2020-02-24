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КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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Они будут работать с 08:00 до 19:30 мск, в настоящее время КПП работают в зимнем режиме — с 09:00 до 18:00, отмечает «РИА Новости». Решение о переходе на весенний график работы принято командующим объединенных сил. «Так, пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30 (08.00–19.30 мск)», — сказано в сообщении.

22 февраля Киев сократил подачу воды в ЛНР. Это произошло после остановки работы фильтровальной станции на территории Донбасса, контролируемой Украиной.

С 2015 года по решению Киева с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через Россию.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года после госпереворота на Украине. Жители юго-востока страны выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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