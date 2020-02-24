Южная Корея призвала к новым переговорам по денуклеаризации КНДР

Южная Корея выступает за возобновление переговоров между США и КНДР по ядерному разоружению. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва на Конференции по разоружению в Женеве в понедельник, 24 февраля.

«Все заинтересованные стороны поддерживают и развивают с трудом завоеванный импульс для диалога. Мы готовы взаимодействовать с Севером таким образом, чтобы облегчить и ускорить диалог между США и КНДР», — цитирует главу южнокорейского МИД Reuters.

Министр добавил, что Южная Корея предлагала совместные проекты с КНДР, используя формальный термин «изолированной страны». «И мы будем добросовестно придерживаться режима международных санкций в отношении КНДР», — отметил Кан Гён Хва.

Ранее, 1 января, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна будет продолжать развивать ядерное оружие до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не прекратится.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

7 декабря прошлого года постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. По его словам, «продолжительный и содержательный диалог», к которому стремится Вашингтон, на самом деле является уловкой, чтобы выиграть время.

8 декабря КНДР также заявила об успешном проведении «крайне важного» испытания. Отмечалось, что результаты этого испытания в скором будущем «могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».