Почти 80% жителей Молдавии выступили за сближение с Россией

Около 80% жителей Молдавии считают, что Кишинев должен сблизиться с Москвой. Об этом говорится в результатах опроса, представленных институтом маркетинга и исследований IMAS 24 февраля.

Так, более близкие отношения между странами считают необходимостью 39% опрошенных. Данный показатель снизился — в декабре 2019 года он составлял 41%. 37% респондентов (ровно столько же, сколько и в декабре) назвали сближение стран хорошим делом.

Против более тесных отношений выступили 18% (19% в декабре) граждан Молдавии. Еще 6% (ранее 3%) не определились, пишет «РИА Новости».

Согласно тому же опросу, 57% жителей выступают против вступления республики в НАТО. Членство в составе организации поддерживают лишь 20% респондентов (22% в декабре), 16% (17% в декабре) не имеют позиции по данному вопросу.

4% (3% в декабре) респондентов отказались бы участвовать в голосовании о членстве в НАТО, еще 3% не стали отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился в период с 7 по 19 февраля при участии 1109 человек.