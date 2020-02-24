Прямой эфир

Почти 80% жителей Молдавии выступили за сближение с Россией

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 80% жителей Молдавии считают, что Кишинев должен сблизиться с Москвой. Об этом говорится в результатах опроса, представленных институтом маркетинга и исследований IMAS 24 февраля.

Так, более близкие отношения между странами считают необходимостью 39% опрошенных. Данный показатель снизился — в декабре 2019 года он составлял 41%. 37% респондентов (ровно столько же, сколько и в декабре) назвали сближение стран хорошим делом.

Против более тесных отношений выступили 18% (19% в декабре) граждан Молдавии. Еще 6% (ранее 3%) не определились, пишет «РИА Новости».

Согласно тому же опросу, 57% жителей выступают против вступления республики в НАТО. Членство в составе организации поддерживают лишь 20% респондентов (22% в декабре), 16% (17% в декабре) не имеют позиции по данному вопросу.

4% (3% в декабре) респондентов отказались бы участвовать в голосовании о членстве в НАТО, еще 3% не стали отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился в период с 7 по 19 февраля при участии 1109 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
В Совфеде оценили идею упростить получение гражданства жителям ряда стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020