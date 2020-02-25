Дозвонились: артисты и зрители установили контакт на Зимнем фестивале

Критикой Евгения Миронова в адрес зрителей, балетным хоррором в исполнении Натальи Осиповой и Джонатана Годдара, перевоплощением Андрея Мерзликина в Ярослава Мудрого и шокирующими откровениями из личной жизни сочинских женщин запомнится зрителям XIII Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета, который прошел в Сочи с 12 по 23 февраля.

«Мне мешает ваш мобильный телефон!»

Экватор фестиваля был отмечен смешением драматического и музыкального искусства. Зрителям представили спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к брату» режиссера Марины Брусникиной. В исполнении актера Евгения Миронова прозвучали строки знаменитого художника в сопровождении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета.

— Ван Гог был светлым, чистым и глубоким философом, хрупкой и нежнейшей натурой, несмотря на свою брутальную крестьянскую внешность. Он был предан своей идее учиться и делал это до самой своей смерти, буквально уничтожая этим себя. Он писал, что взять ту «резко-желтую ноту» невозможно, не раздирая себя. Ван Гог достиг высшего уровня мастерства, но тем самым себя и разрушил, — поделился с «Известиями» Евгений Миронов.

За основу постановки взят оригинальный текст переписки Винсента Ван Гога с братом Тео, а потому мгновенно вслушаться и эмоционально включиться в его содержание не так уж просто. Не вникнув в суть рассуждений художника, переполненных тоской, жалобами, любовью, надеждами на лучшую участь, зрители начали отвлекаться от происходящего на сцене. Одни пытались запечатлеть монолог Евгения Миронова на видеокамеру мобильного, другие — сфотографировать актера со вспышкой, третьи по традиции забыли отключить звук телефонов, четвертые и вовсе отвечали на звонки.

В какой-то момент терпение народного артиста достигло предела и он внезапно прервал повествование, обратившись к одной из зрительниц: «Девушка! Выключите свой мобильный телефон! Он мне мешает!» — после чего спокойно вернулся к читке писем. Но на зал обращение Миронова произвело воздействие настолько сильное, что остаток спектакля зрители буквально не дышали. Вплоть до выхода артистов на поклон гости как завороженные слушали артиста и наслаждались красотой композиций Грига, Шнитке, Бетховена, звучавших после каждого смыслового блока. По окончании концерта публика извинилась за свое поведение долгой стоячей овацией.

После концерта «Известия» попросили прокомментировать инцидент директора фестиваля Дмитрия Гринченко. Он, впрочем, не согласился, что сочинская публика менее воспитанная, чем московская.

— Женю расстроило не то, что телефон был включен и человек снимал сам концерт, а то, что зритель отвлекся от происходящего на сцене и был занят совсем другим. Вот это артисту мешает, — отметил Дмитрий Гринченко. — А так, поверьте мне, и в Москве порой звонят мобильные телефоны во время концертов. Мир меняется, еще 20–30 лет назад нечем было звонить во время концерта, но тогда была проблема шуршания обертками конфет. Так что это скорее вопрос времени, а не региона.

Балет ужасов

Непростое для восприятия зрелище организаторы подготовили и на следующий вечер. Специально для фестиваля искусств привезли балет The Mother — адаптацию сказки Ганса Христиана Андерсена «История одной матери» от хореографа Артура Питы, которого критики в шутку называют Дэвидом Линчем современного танца. До этого спектакль показывали лишь в Москве — в мае 2019 года на сцене МХАТ имени Горького, а также в Лондоне. Главные партии в постановке исполняют прима-балерина лондонского Королевского балета Наталья Осипова и танцовщик Джонатан Годдар.

Сказка «История одной матери» повествует о страдающей матери, которая боится потерять больного ребенка. Когда к ней приходит Смерть в человеческом обличье и забирает малыша, мать устремляется в погоню, чтобы отвоевать свое дитя. В прочтении Артура Питы эта и без того трагическая история обрела еще более мрачный оттенок. Рассказанная языком современного танца и дополненная зловещей сценографией и костюмами, в России постановка пришлась по душе далеко не каждому балетоману. Перед показом постановки в Сочи русская балерина гадала, как примет данную историю зритель.

— Этот спектакль нелегко воспринимается — одним нравится, а другие его не понимают совсем. Я отдаю себе отчет в том, что постановка может вызвать у зрителя неоднозначные эмоции. Если не относиться к ней как к драматическому произведению, а принимать происходящее на сцене за чистую монету, близко к сердцу, то просмотр может стать весьма неприятным, — поделилась с «Известиями» Наталья Осипова.

Опасения балерины подтвердились. Спустя полчаса после начала зрители начали перешептываться, а как только на сцене пролилась первая бутафорская кровь, самые впечатлительные поспешили покинуть показ.

Впрочем, сама танцовщица осталась довольна реакцией публики.

— Мне кажется, зрители хорошо восприняли постановку. Вели себя тихо, смотрели внимательно, в зале царила правильная атмосфера. Знаете, иногда чувствуешь, что публике не очень интересно — все крутятся, сидят в телефонах. Но на этот раз всё было иначе, — уверена Наталья Осипова.

Ярослав Мудрый в тесноте

Программу фестиваля украсили и совсем новые постановки: хоровая опера современного композитора Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе» и документально-музыкальный спектакль Эдуарда Боякова «Сочи. Некурортный роман».

После финального прогона «Сказа о Борисе и Глебе» в Зимнем театре все участники постановки изрядно нервничали. На сцене должны были комфортно уместиться целых пять хоров, несколько чтецов, симфонический оркестр и пластический ансамбль, но пространство Зимнего оказалось к этому совершенно не готово.

— Нам пришлось на ходу менять положение артистов, оркестровку, хореографию и сценографию в соответствии с параметрами зала, — признался дирижер оркестра «Новая Россия» Денис Власенко.

Недостатки площадки отмечал и актер Евгений Миронов. По его мнению, эта сцена вообще не предназначена для серьезного театрального действа.

— Помимо всего прочего, в Зимнем театре еще и весьма слабое освещение. Сейчас это скорее антрепризное, нежели серьезное театральное пространство, — считает актер.

В результате сценическая теснота и отсутствие должного освещения всё же помешали постановщикам представить замысел на должном уровне. Движения танцоров были стеснены и скованы, а великий князь Ярослав Мудрый в исполнении Андрея Мерзликина на фоне зажатого в углах народа был лишен должного величия. Ситуацию спасла музыка — необычное сочетание симфонических и народных инструментов, а также безупречное хоровое исполнение сгладили визуальные дефекты звуковыми достоинствами.

— Это изумительная опера, настоящий хит! Мне как артисту было очень приятно находиться внутри этой музыки, я наслаждался. Впервые мы с вами услышали настоящую хоровую оперу, в которой нет солистов. Все основные партии исполняют хоры, — рассказал «Известям» Андрей Мерзликин.

Завершился театральный блок фестиваля дебютным показом спектакля группы авторов во главе с худруком МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова. На протяжении месяца драматурги работали в Сочи — брали интервью у реальных местных жительниц и на этой основе создали документальную пьесу.

— Театр во все времена и эпохи искал современного героя. Вопрос о том, каким должен быть этот герой, как его вывести на сцену, волнует нас. Мы, практики и теоретики театра, считаем, что важный импульс может дать метод, который называется документальным театром. Никакой драматург не сможет так хорошо придумать героев, так хорошо передать язык, как настоящий человек, — отметил в беседе с «Известями» Эдуард Бояков.

Следуя принципам Фёдора Достоевского, считавшего, что «никакая фантазия не выдержит сравнения с действительностью», авторы сохранили в тексте новорожденной пьесы шокирующие жизненные подробности.

Впрочем, публика с готовностью воспринимает непростые жанровые гибриды и сценические воплощения неожиданных сюжетов. Причем в зале собираются не только местные зрители, но и приезжие, в том числе из-за рубежа. По словам Дмитрия Гринченко, за последние три года количество гостей фестиваля из разных стран мира заметно выросло, поэтому взятый курс будет продолжен. А значит, и в 2021-м Сочи ждет новая порция экспериментов и художественных новаций.