Женщина погибла в аварии на трассе в Псковской области

Стали известны детали аварии на автодороге Порхов–Псков. В районе деревни Подсевы спасатели вытащили из болота автомобиль, внутри было тело человека.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, трагедия случилась около 8:50 утра 24 февраля. 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» ехала в сторону Пскова. В какой-то момент машина перевернулась и оказалась в болоте.

Уголовное дело возбуждено в Калмыкии по факту гибели пяти человек в результате столкновения двух легковых автомобилей, сообщалось 22 февраля. Водитель «Лады Приора», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в «ВАЗ-2110».